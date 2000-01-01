06.02 07:08 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы должны помнить правду о Катастрофе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Нетаниягу на церемонии открытия мемориального панно в память о дипломатах - Праведниках народов мира:"Необходимо знать правду о Катастрофе и всегда о ней помнить. Израиль тесно сотрудничает со своими партнёрами во всём мире, чтобы раскрыть и защитить правду о Холокосте. Мы надеемся делать это со всеми государствами, включая Польшу".Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии открытия в министерстве иностранных дел мемориального панно в память о 36 дипломатах из 21-й страны мира, удостоившихся звания Праведник народов мира.Премьер-министр сказал:"Шесть миллионов наших братьев и сестёр были зверски убиты в результате величайшего злодеяния в истории. В кромешном мраке, какого не знала планета, необыкновенные люди, в честь которых мы собрались сегодня, зажгли свечу праведности. Яд ва-Шем называет их Праведниками народов мира.Мы сегодня открываем мемориальное панно в память о мужественных дипломатах, которые действовали в соответствии со своей совестью, не думая о последствиях для себя и своей карьеры. Мать привела Эстер Офири в шведское посольство в Будапеште. Молодой дипломат сказал им: "Не волнуйтесь, скоро мы выдадим вам «защитные паспорта»". Это был Рауль Валленберг, герой среди героев. Когда он понял, сколько евреев нуждается в его помощи, он стал спасать их без колебаний и без устали. Благодаря своему дипломатическому статусу он выдал тысячи «защитных паспортов» и поднял шведский флаг над домами, где прятались евреи. Почти как Моисей в Египте.Среди них есть герои, имена которых менее известны, но о них необходимо помнить. Их имена на этом панно. Мы должны учить и наших граждан и всё человечество на их примере, на примере их мужества.Такие дипломаты, как капитан Франсис Фоли из Великобритании, Хэ Фэншань из Китая и другие, достойны, чтобы их имена знали все. Это вопрос не только справедливости, но и воспитания будущих поколений.Поэтому мы решили установить это панно в нашем МИДе, увековечив имена дипломатов-героев, чтобы наши молодые дипломаты были такими же бесстрашными и обладали самой сильной моральной основой.Многие из них были наказаны, их карьера скоро закончилась. Они рисковали всем ради правды. Это было нелегко сделать, потому что правда была скрыта за железными масками лжи. Даже сегодня не всегда легко видеть правду. Но они хотели знать правду. Они рисковали всем ради человечества. Мы и история по праву будем помнить их как героев".