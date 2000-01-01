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Правительство Польши отменило визит Беннета 05.02 20:51   MIGnews.com

Правительство Польши отменило визит Беннета

В правительстве Польши сообщили об отмене запланированного ранее визита израильского министра Нафтали Беннета. Данное сообщение было обнародовано в понедельник, 5 февраля.

Изначально стороны планировали, что визит состоится в среду, 7 февраля, однако теперь он отложен на неопределённый срок, передаёт Arutz Sheva.

Причиной такого решения со стороны правительства Польши стали недавние заявления политика. Министр просвещения Нафтали Беннет (политическая партия "Еврейский дом")ранее открыто раскритиковал принятый польским Сенатом законопроект, согласно которому любое упоминание того, что страна оказывала какое-либо содействие нацистам в их преступлениях против человечества во времена Второй мировой войны и Холокоста - является незаконным.

В Израиле данный законопроект осудили многие представители власти, включая и премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу, ввиду того, что документ предусматривает искажение и перекручивание исторических фактов.
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