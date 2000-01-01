Либерман: В Газе нет гуманитарного кризиса

Министр обороны Авигдор Либерман сделал заявление относительно нынешней ситуации в секторе Газа. С точки зрения министра, в Газе на сегодняшний день нет гуманитарного кризиса. Данное заявление от политика прозвучало в понедельник, 5 февраля.
"Ситуация в Газе действительно непростая и его необходимо урегулировать, однако гуманитарного кризиса в регионе нет", - убеждён политик.
Либерман также отметил, что только генерал-майор Йоав Мордехай обладает правом судить о том, есть ли гуманитарный кризис на территории Иудеи и Самарии, а также в секторе Газа, передаёт Ynet.
В то же время, министр признал, что в Газе ощутимо ухудшилось качество услуг и базовая инфраструктура.
По мнению Либермана, такие обстоятельства в секторе вызваны разрушительной деятельностью террористической организации ХАМАС, которая контролирует данный регион.
"В 2017 году ХАМАС потратил 260 миллионов долларов. И ни копейки из них не пошло на электричество, здравоохранение или систему образования. Ради приобретения оружия для борьбы с Израилем ХАМАС готов пожертвовать всем населением Газы", - добавил Либерман.
Министр обороны также добавил, что ещё одним фактором, повлиявшим на данную ситуацию, стал внутренний конфликт между ФАТХом и ХАМАСом. В то же время, Израиль не вмешивался в кризис, уточнил политик.