05.02 19:25 MIGnews.com

Ливан подозревает Израиль в шпионаже

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Представители Армии обороны Израиля встретились с Вооружёнными силами Ливана и миротворцами Организации Объединённых Наций. Встреча состоялась в Роша-Никра в понедельник, 5 февраля.Согласно информации, предоставленной ливанскими СМИ, стороны обсудили строительство заградительного сооружения. В частности, ливанцы обратились к израильтянам с требованием убрать 13 укрепленных точек на границе. Именно между ними началось строительство.Кроме того, ливанцы отметили, что они не допустят того, чтобы израильская армия вела строительство заградительного сооружения на территории так называемой "голубой черты".Также представители Вооружённых сил Ливана требуют, чтобы израильтяне провели демонтаж наблюдательных вышек, направленных в сторону Ливана. В качестве аргументации они заявили о том, что у них есть подозрения в шпионской деятельности со стороны Еврейского государства.