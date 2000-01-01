05.02 15:58 MIGnews.com

Лапид: Израиль не позволит себе игнорировать кризис в Газе!

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Выступая на еженедельном заседании парламентской фракции, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид прокомментировал сложившийся гуманитарный кризис в секторе Газа:"Начальник генерального штаба Гади Айзенкот на вчерашнем заседании правительства говорил о кризисе в секторе Газа. Два миллиона человек получают в зимние месяцы по четыре часа электричества в день, нехватка чистой воды, нет достаточного количества продуктов. Безработица в секторе – 47%. За последние месяцы доставка элементарных продуктов снизилась на две трети. ЦАХАЛ представил свою оценку ситуации правительству. Речь идет об огромном кризисе в Газе.Государство Израиль не может позволить себе продолжать игнорировать сложившееся положение. Ни с точки зрения гуманности, ни с точки зрения безопасности. Это противоречит нашим моральным ценностям, еврейским ценностям.Более того, того же мнения придерживается наша система безопасности. Если мы ничего не предпримем, то нас ожидает новая волна эскалации. Израиль не боится ХАМАСа. Наша армия и силы безопасности сильны, и если придется, то мы воспользуемся всеми методами для уничтожения ХАМАСа и для защиты наших граждан.Израилю нужно представить Газе двухступенчатый план. На первом этапе мы должны сотрудничать со всеми международными организациями, чтобы остановить гуманитарный кризис. Не прекращая борьбы с ХАМАСом, мы обязаны предоставить жителям Газы электричество, воду, продукты и лекарства.На втором этапе, мы должны создать план восстановления сектора. И в плане, как объяснил начальник генштаба, должны быть прописаны такие вопросы, как возвращение наших пленных и пропавших граждан. Я поддерживаю программу по созданию порта в Газе, которую представил министр Исраэль Кац. Есть дополнительные программы по инфраструктуре. Но не может быть никакого восстановления Газы без ее разоружения, без того, чтобы наши сыновья вернулись домой.Если в ближайшие недели не будет представлена программа помощи, правительство поставит под ненужную угрозу жителей прилегающих к сектору Газа населенных пунктов. Под угрозой также окажутся наши солдаты и весь израильский тыл", - заявил на заседании парламентской фракции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.Пресс-служба фракции "Еш Атид"