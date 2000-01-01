05.02 14:47 MIGnews.com

Режим Асада обвиняют в применении химического оружия

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Правозащитники из организации Syrian Observatory for Human Rights сообщили о гибели нескольких жителей северо-западного города Серакаб в результате авиационной атаки, осуществленной властями Сирии с применением токсичного вещества.Об этом в понедельник, 5 февраля пишет Daily Mirror.По словам представителей организации, в результате авиационной атаки погибло 5 человек и пострадало еще двенадцать.Издание отмечает, вертолеты сирийских ВВС сбрасывали на город так называемые "бочковые бомбы" - бочки, наполненные отравляющими веществами.Сообщается, что из-за атаки правительственных войск на город Мааррет-эн-Нууман была разрушена местная больница, для возобновления деятельности которой теперь потребуется значительный ремонт. Уточняется, что погибло шесть местных жителей.МИД Сирии утверждает, что правозащитники распространяют лживую информацию.