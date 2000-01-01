Режим Асада обвиняют в применении химического оружия
Правозащитники из организации Syrian Observatory for Human Rights сообщили о гибели нескольких жителей северо-западного города Серакаб в результате авиационной атаки, осуществленной властями Сирии с применением токсичного вещества.
Об этом в понедельник, 5 февраля пишет Daily Mirror.
По словам представителей организации, в результате авиационной атаки погибло 5 человек и пострадало еще двенадцать.
Издание отмечает, вертолеты сирийских ВВС сбрасывали на город так называемые "бочковые бомбы" - бочки, наполненные отравляющими веществами.
Сообщается, что из-за атаки правительственных войск на город Мааррет-эн-Нууман была разрушена местная больница, для возобновления деятельности которой теперь потребуется значительный ремонт. Уточняется, что погибло шесть местных жителей.
МИД Сирии утверждает, что правозащитники распространяют лживую информацию.