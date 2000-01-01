Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Режим Асада обвиняют в применении химического оружия | Фото:05.02 14:47   MIGnews.com

Режим Асада обвиняют в применении химического оружия

Правозащитники из организации Syrian Observatory for Human Rights сообщили о гибели нескольких жителей северо-западного города Серакаб в результате авиационной атаки, осуществленной властями Сирии с применением токсичного вещества.

Об этом в понедельник, 5 февраля пишет Daily Mirror.

По словам представителей организации, в результате авиационной атаки погибло 5 человек и пострадало еще двенадцать.

Издание отмечает, вертолеты сирийских ВВС сбрасывали на город так называемые "бочковые бомбы" - бочки, наполненные отравляющими веществами.

Сообщается, что из-за атаки правительственных войск на город Мааррет-эн-Нууман была разрушена местная больница, для возобновления деятельности которой теперь потребуется значительный ремонт. Уточняется, что погибло шесть местных жителей.

МИД Сирии утверждает, что правозащитники распространяют лживую информацию.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:53
Нетаниягу: Террорист получит по заслугам
16:24
ХАМАС поддержал теракт в Ариэле
15:58
Лапид: Израиль не позволит себе игнорировать кризис в Газе!
15:30
В результате атаки в Ариэле убит израильтянин
15:26
Атака в Ариле: Офицер ЦАХАЛа сбил террориста машиной
14:32
"Ашкелонский хакер" совершил попытку к бегству
14:07
Представители Сеула и Пхеньяна встретятся на Олимпиаде-2018
14:01
Харедим требуют приравнять учебу в йешиве к службе в ЦАХАЛе
13:47
Германия выплатит компенсации алжирским евреям
13:11
Швейцария возглавила рейтинг стран-налоговых убежищ
12:46
СТС пропал на yes
12:44
"США - незаменимый посредник в мирных переговорах"
12:28
Израиль: вскрыта сеть по принуждению к проституции
12:13
Не стреляйте в Хизбаллу!
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus