05.02 14:01 MIGnews.com

Харедим требуют приравнять учебу в йешиве к службе в ЦАХАЛе

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Представители религиозных партий в Кнессете требуют принять новый закон о призыве вместо законопроекта, отвергнутого БАГАЦем шесть месяцев назад.Лидеры религиозных партий - Арье Дери, Моше Гафни и Яаков Лицман дали понять, что без нового закона, освобождающего от службы в армии студентов религиозных школ “коалиции не будет”.Проект закона предусматривает признание обучения в йешиве в качестве “основной ценности” для государства.Премьер-министр Нетаниягу, министр Ярив Левин и глава коалиции Давид Амсалем выступили против выдвижения подобного законопроекта, указав на то, что он нарушает принцип равноправия перед законом всех граждан Израиля.Тем не менее, Нетаниягу поспешил заверить всех, что “коалиция сильна, она прошла через много кризисов и данная проблема будет решена посредством диалога и сотрудничества”.Руководство коалиции заявило, что новый законопроект выдвигаться не будет, поскольку, по решению БАГАЦа есть время до сентября 2018 года разработать новый вариант закона. Коалиция не хочет, чтобы ее имиджу был нанесен дополнительный ущерб - после только что принятого “закона о супермаркетах”.Закон о призыве станет предметом торга с ортодоксальными фракциями во время обсуждения проекта бюджета на 2019 году указывают политические наблюдатели.