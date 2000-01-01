05.02 13:47 MIGnews.com

Германия выплатит компенсации алжирским евреям

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Правительство Германии впервые согласилось в официальном порядке признать 25 тысяч алжирских евреев лицами, которые пережили Холокост и которые в связи с этим имеют право на получение денежной компенсации.Об этом в понедельник, 5 февраля сообщает международная организация, известная как "Конференция по вопросам еврейских материальных претензий к Германии".Согласно этому документу, Германия выплатит около 2.550 евро каждому еврею, который проживал на территории Алжира, бывшего в те годы французской колонией, в период с июля 1940-го по ноябрь 1942 года.Отметим, что только в Израиле таких лиц насчитывается около 3900.Соглашение о реституции было подписано правительством ФРГ и организацией Claims Conference, специализирующейся в области выплаты компенсаций жертвам нацизма и их наследникам.Напомним, что в годы войны еврейское население Алжира подвергалось преследованиям – детям запретили посещать школы, а их родителей лишили собственности.