05.02 14:07 MIGnews.com

Представители Сеула и Пхеньяна встретятся на Олимпиаде-2018

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Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин может встретиться на этой неделе с председателем президиума народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Намом, сообщает агентство Yonhap News.Сообщается, что высшие чины руководства Северной Кореи запланировали на этой неделе дипломатический визит, как делегация Пхеньяна на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По данным Yonhap, встреча президента Республики Корея и председателя президиума народного собрания начнется с церемонии открытия Олимпийских игр. Однако пока остается неизвестно, встретятся ли представители двух республик один на один, так как на данный момент решения по данному вопросу принято не было, как не было и конкретных предложений о встрече со стороны КНДР, добавил представитель офиса южнокорейского президента.В начале 2018 года между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление в отношениях: стороны за все время переговоров договорились восстановить двухстороннюю связь между военными в пограничном пункте Пханмунджом, а также сошлись на том, что Пхеньян отправит свою делегацию из спортсменов, чиновников и артистов на Олимпиаду в Пхёнчхане.Олимпиада в Пхёнчхане будет проходить с 9 по 25 февраля.