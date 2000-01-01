05.02 12:13 Ирина Петрова

Не стреляйте в Хизбаллу!

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Визит российских дипломатов и силовиков в Израиль состоялся практически сразу после переговоров между премьером Нетаниягу и президентом Путиным, и это невольно заставляет искать связь между двумя событиями. Так, выходящая в Лондоне арабская газета "А-Шарк аль-Аусат" заявила, что делегация во главе секретарем СБ РФ Николаем Патрушевым постаралась убедить Израиль не уничтожать иранские военные предприятия в Южном Ливане и Сирии. Напомним, Нетаниягу приезжал в Москву обсудить строительство в Ливане иранского завода по производству высокоточных ракет для вооружения Хизбаллы и предупредить, что Израиль готов к решительным действиям для защиты своей безопасности.Но что такого мог сказать Патрушев своему коллеге Меиру Бен-Шабату, чего не решился озвучить Путин в беседе с Нетаниягу? Или Биби объяснил ситуацию недостаточно четко, и она потребовала уточнений на уровне глав национальных Советов безопасности?Вполне вероятно, что израильский премьер в Москве не получил четкого ответа, кроме обещания "принять к сведению и разобраться". За это время в Кремле сопоставили израильские сведения с данными своей разведки, возможно, выяснили позицию иранской стороны, и сделали свои выводы - их и приехал сообщить Патрушев.Другой вопрос - зачем России защищать Хизбаллу? Все же это террористическая организация, хоть она и не признана таковой в РФ. Да, боевики шейха Насраллы тоже воевали в Сирии на стороне Асада, но даже тогда российская сторона не особенно афишировала этот союз. Сейчас конфликт в Сирии затухает, так что трудно понять, для чего Москве понадобилось вставать на сторону шиитской группировки. Вряд ли сотрудничество с Ираном вышло на тот уровень, когда Тегеран может требовать от Москвы вмешательства в свои отношения с другими странами – в данном случае, с Израилем. Да и сама Россия не заинтересована в слишком активном усилении Ирана на всем "шиитском полумесяце" от Тегерана до Бейрута. В последнее время эксперты отмечают, что в Москве не одобряют растущее влияние аятолл на Асада и в связи с этим Кремль даже может пойти на договоренности с Израилем и США.В этом и обвиняет своих российских союзников Иран, чьи руководители не раз отмечали, что РФ преследует на Ближнем Востоке исключительно свои интересы. Так, в 2016 году возмущение министра обороны ИРИ Хусейна Дехгана вызвало одностороннее заявление российских военных об использовании иранской военной базы Хамадан. Еще больше иранские официальные лица недовольны тем, что в ходе переговоров в Аммане о сирийских зонах деэскалации якобы были учтены пожелания Израиля по обеспечению безопасности его северных границ.Одним словом, в отношениях Ирана и России все не так просто. Если Нетаниягу в Москве пытался уговорить Путина ограничить экспансию Ирана в Сирии и Ливане, то ему следовало понимать, что у российского президента для этого не так много возможностей. Скорее, сообщение о готовности Израиля к решительным шагам носило уведомительный характер. Не исключено при этом, что своим визитом Биби оказал Путину медвежью услугу, дав Ирану повод упрекать Москву в поддержке Израиля. В этом случае информация о попытках пресечь атаки на иранские объекты может быть сознательным сливом с российской стороны для "сохранения лица" в глазах иранских союзников.У России есть только две причины поддерживать Иран и Хизбаллу. Первая –сохранение напряженности в регионе, позволяющая Москве укреплять свое влияние. Вторая – конфронтация с США, для которых борьба с иранской экспансией стала одним из первостепенных факторов ближневосточной политики. 2 февраля администрация президента Трампа ввела санкции против семи компаний и шести частных лиц, замешанных в финансировании Хизбаллы. В Белом доме назвали это решение «первой волной глобального прессинга» против финансовой поддержки шиитской организации, которой Иран направляет около 700 миллионов долларов в год. И хотя США озабочены вооружением Хизбаллы и безопасностью Израиля, главный объект этого прессинга, конечно, Иран, который в ситуации глобального противостояния может пойти ва-банк и сделать это, как обычно, руками Хизбаллы.Лидер шиитской группировки шейх Хасан Насралла недавно объявил о смене приоритетов. Теперь Хизбалла снова ставит своей главной целью борьбу с Израилем и защиту палестинцев, в частности, их права на Иерусалим. Это заявление Насралла сделал от имени "оси сопротивления", которая включает также Сирию и Иран. О готовности поддержать палестинцев сообщил также командир одного из спецподразделений Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.Смена цели необходима Хизбалле после завершения ее участия в сирийском конфликте. Надо отметить, что эта кампания вызывала неоднозначные реакции среди членов группировки. Она привела к большим потерям; кроме того, Хизбалле пришлось воевать против мусульман. При этом боевики обрели в Сирии большой опыт военных действий.С 2006 года организация почти в десять раз увеличила арсенал своих вооружений. Выросло также их качество: ракеты Хизбаллы стали гораздо точнее, а по дальности поражения могут достичь Тель-Авива и более южных городов. Размещение их производства в Южном Ливане, недалеко от израильских границ, поставит под удар всю территорию страны.Эта война, если она случится, не обойдется без большого ущерба и жертв. Неудивительно, что израильское правительство пытается предотвратить ее "малой кровью", в том числе и дипломатическими путями. Вероятно, что одной из основных целей поездки Нетаниягу в Москву могло быть доведение до иранского правительства информации, что его секретные планы нам известны. Так что в итоге Иран может отказаться от строительства дорогостоящего производства, которое все равно будет уничтожено авиаударом. Ну, а Россия и другие заинтересованные лица готовы зарабатывать на израильском стремлении к безопасности свой капитал.