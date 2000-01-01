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`США - незаменимый посредник в мирных переговорах` | Фото:05.02 12:44   MIGnews.com

"США - незаменимый посредник в мирных переговорах"

США играют важную роль в процессе мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта, несмотря на широко распространенную критику официального признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Об этом в понедельник, 5 февраля в интервью CNN заявил король Иордании Абдалла II, передает France-Presse.

Король Иордании подчеркнул, что необходимо дождаться обнародования американской программы мирного урегулирования.

"На Ближнем Востоке не может быть мирного процесса или мирного решения без Соединенных Штатов", - цитирует короля агентство France-Presse, со ссылкой на телеканал CNN.

Абдалла II добавил, что "мы все еще ждем, когда американцы придут с их планом мира. Я думаю, что мы должны развеять сомнения американцев и вместе работать, как только Белый дом выступит с новым мирным планом".

По его словам, альтернативных вариантов решения палестинской проблемы пока не предвидится, по сути разделив израильскую позицию, согласно которой в дипломатическом процессе урегулирования нет альтернативы американскому лидерству.

Отметим, ранее лидер ПА Махмуд Аббас объявил, что не примет ни одного мирного плана США: "Соединенные Штаты оказались нечестным посредником в мирном процессе, и мы больше не будем принимать никаких планов, исходящих от них", - заявил Аббас на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, встреча с которым состоялась в декабре прошлого года.
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