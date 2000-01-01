05.02 12:44 MIGnews.com

"США - незаменимый посредник в мирных переговорах"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

США играют важную роль в процессе мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта, несмотря на широко распространенную критику официального признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.Об этом в понедельник, 5 февраля в интервью CNN заявил король Иордании Абдалла II, передает France-Presse.Король Иордании подчеркнул, что необходимо дождаться обнародования американской программы мирного урегулирования."На Ближнем Востоке не может быть мирного процесса или мирного решения без Соединенных Штатов", - цитирует короля агентство France-Presse, со ссылкой на телеканал CNN.Абдалла II добавил, что "мы все еще ждем, когда американцы придут с их планом мира. Я думаю, что мы должны развеять сомнения американцев и вместе работать, как только Белый дом выступит с новым мирным планом".По его словам, альтернативных вариантов решения палестинской проблемы пока не предвидится, по сути разделив израильскую позицию, согласно которой в дипломатическом процессе урегулирования нет альтернативы американскому лидерству.Отметим, ранее лидер ПА Махмуд Аббас объявил, что не примет ни одного мирного плана США: "Соединенные Штаты оказались нечестным посредником в мирном процессе, и мы больше не будем принимать никаких планов, исходящих от них", - заявил Аббас на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, встреча с которым состоялась в декабре прошлого года.