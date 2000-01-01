05.02 21:13 MIGnews.com
Япония признает палестинское государство
В воскресенье, 4 февраля, советник председателя ПА Махмуда Аббаса Набиль Шаат заявил, что в ближайшее время Япония признает палестинское государство.
Шаат подчеркнул, что власти в Токио отдают предпочтение поэтапному подходу к признанию ПА государством.
Шаат отметил, что японское руководство поддерживает палестинское предложение о переходе от монопольного – американского - к международному посредничеству в ближневосточном мирном урегулировании.
Ранее сообщалось, что во время поездки в Токио Набиль Шаат попросит японские власти войти в число международных посредников мирного процесса, чтобы нейтрализовать влияние США.
По словам Шаата, Япония собирается увеличить долю своего участия в финансировании Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA).
Поделиться
Все по теме
Комментарии