05.02 21:13 MIGnews.com

Япония признает палестинское государство

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В воскресенье, 4 февраля, советник председателя ПА Махмуда Аббаса Набиль Шаат заявил, что в ближайшее время Япония признает палестинское государство.Шаат подчеркнул, что власти в Токио отдают предпочтение поэтапному подходу к признанию ПА государством.Шаат отметил, что японское руководство поддерживает палестинское предложение о переходе от монопольного – американского - к международному посредничеству в ближневосточном мирном урегулировании.Ранее сообщалось, что во время поездки в Токио Набиль Шаат попросит японские власти войти в число международных посредников мирного процесса, чтобы нейтрализовать влияние США.По словам Шаата, Япония собирается увеличить долю своего участия в финансировании Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA).