05.02 11:03 MIGnews.com

Депортируемые из Тель-Авива готовят революцию в Эритрее

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2 февраля в южном Тель-Авиве прошла конференция граждан Эритреи, которых израильские власти намерены депортировать в Руанду.Темой конференции не было противодействие израильским властям. Собравшиеся обсуждали возможность возвращения на родину ради изменения системы правления в Эритрее и “революции”.Инициатором мероприятия был рожденный в Британии политический активист Таспучин Гарасаль.Гарасаль прибыл в Израиль ради того, чтобы организовать “Цион в Эритрее”: свергнуть силой диктаторский режим Исиаса Афварки.Гарасаль заявил в интервью второму каналу израильского ТВ: “Мы намерены свергнуть режим комбинацией военной и пропагандистской борьбы”. По версии активиста, многие члены эритрейской общины выразили желание достигнуть эфиопско-эритрейской границы и вступить в борьбу с режимом.Гарасаль говорит: “Большинство из них хотят воевать. Все служили в армии, они ветераны, они хотят вернуться домой в Эритрею - не только из Израиля, но и из Европы”.