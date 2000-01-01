Депортируемые из Тель-Авива готовят революцию в Эритрее
2 февраля в южном Тель-Авиве прошла конференция граждан Эритреи, которых израильские власти намерены депортировать в Руанду.
Темой конференции не было противодействие израильским властям. Собравшиеся обсуждали возможность возвращения на родину ради изменения системы правления в Эритрее и “революции”.
Инициатором мероприятия был рожденный в Британии политический активист Таспучин Гарасаль.
Гарасаль прибыл в Израиль ради того, чтобы организовать “Цион в Эритрее”: свергнуть силой диктаторский режим Исиаса Афварки.
Гарасаль заявил в интервью второму каналу израильского ТВ: “Мы намерены свергнуть режим комбинацией военной и пропагандистской борьбы”. По версии активиста, многие члены эритрейской общины выразили желание достигнуть эфиопско-эритрейской границы и вступить в борьбу с режимом.
Гарасаль говорит: “Большинство из них хотят воевать. Все служили в армии, они ветераны, они хотят вернуться домой в Эритрею - не только из Израиля, но и из Европы”.