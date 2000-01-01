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Глава Пентагона: Иран - крупнейший спонсор терроризма 05.02 09:28   MIGnews.com

Глава Пентагона: Иран - крупнейший спонсор терроризма

Министр обороны США Джеймс Мэттис, находясь с официальным визитом в Японии, прокомментировал введение новых санкций против Ирана.

Администрация президента Дональлда Трампа, после проведения Ираном испытаний баллистической ракеты, ввела санкции против 12 иранских компаний и 13 частных лиц - впервые с момента заключения “ядерной сделки” летом 2015 года.

Мэттис заявил: “Относительно Ирана, речь идет о крупнейшем государственном спонсоре терроризма в мире. Мы видели эти безобразия, допущенные Ираном, от Ливана и Сирии до Йемена и Бахрейна. Этим придется в определенный момент времени заняться”.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Зариф заявил, что Иран “безразличен” к американским угрозам. Он сказал: “Мы никогда не начнем войну, но мы всегда будем опираться на наши средства самообороны”.
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