05.02 09:28 MIGnews.com

Глава Пентагона: Иран - крупнейший спонсор терроризма

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Министр обороны США Джеймс Мэттис, находясь с официальным визитом в Японии, прокомментировал введение новых санкций против Ирана.Администрация президента Дональлда Трампа, после проведения Ираном испытаний баллистической ракеты, ввела санкции против 12 иранских компаний и 13 частных лиц - впервые с момента заключения “ядерной сделки” летом 2015 года.Мэттис заявил: “Относительно Ирана, речь идет о крупнейшем государственном спонсоре терроризма в мире. Мы видели эти безобразия, допущенные Ираном, от Ливана и Сирии до Йемена и Бахрейна. Этим придется в определенный момент времени заняться”.Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Зариф заявил, что Иран “безразличен” к американским угрозам. Он сказал: “Мы никогда не начнем войну, но мы всегда будем опираться на наши средства самообороны”.