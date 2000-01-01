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Трамп защитил `убийцу` Путина 05.02 08:13   MIGnews.com

Трамп защитил "убийцу" Путина

Канал Fox News снял интервью с президентом Дональдом Трампом. Интервью будут транслировать 5 февраля перед финалом Super Bowl. Трамп в интервью высказал свое мнение о президенте России Владимире Путине.



Трамп заявил: “Я его уважаю… Я уважаю много людей, но это не означает, что я с ними полажу”.

Трамп добавил: “Он - лидер своей страны. Я говорю - лучше жить с Россией ладить, и если Россия поможет нам в битве против ISIS, а это - важнейшее сражение, в битве с исламским терроризмом по всему миру - это будет хорошо. Получится ли у нас с ним - я понятия не имею”.

О’Рейли, однако, надавил на Трампа и сказал: “Но он же убийца. Путин - убийца”.

Трамп на это ответил: “Кругом - полно убийц. У нас полно убийц. Вы что, думаете наша страна так уж невинна?”
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