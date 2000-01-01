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Трамп о `запрете на мусульман`: Мы победим 05.02 07:38   MIGnews.com

Трамп о "запрете на мусульман": Мы победим

Министерство юстиции США подало апелляцию на постановление суда Сиэтла, фактически отменившего так называемый “запрет на мусульман”, введенный указом президента Дональда Трампа неделю назад.

Трамп, отдыхающий на выходные в своем поместье Мар-о-Лаго уверенно заявил репортерам: “Мы выиграем, ради безопасности этой страны, мы победим”.

Окружной судья Сиэтла Джеймс Робарт, назначенный в свое время президентом Джорджем Бушем, вынося решение об отмене запрета вечером в пятницу, заявил, что сомневается в его конституционности.

Трамп был взбешен поступком судьи и написал в твиттер: “Мнение этого так называемого судьи , который фактически лишает нашу страну правоохранительных функций - нелепо, возмутительно и будет отменено”.

Апелляция от отмене решения судьи Робарта будет рассматриваться советом из трех судей - Ричардом Клифтоном (назначен Джорджем Бушем), Уильямом Кэнби (Назначен Джимми Картером), и Мишель Фридланд (назначена Бараком Обамой).

В случае, если судьи встанут на сторону Трампа, это не будет означать немедленной отмены решения судьи Робарта. Как правило, в таких случаях проходит некоторое время до издания временного судебного запрета.

В случае, если судьи выступят против президента, министерство юстиции может подать иск в Верховный Суд. Верховный Суд сейчас - в неполном составе, в нем только восемь членов. Это может привести к тому, что дело окажется в тупике. В таком случае, останется в силе решение, принятое апелляционной инстанцией.
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