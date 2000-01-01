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Китай подписал соглашение Сирии о гуманитарной помощи | Фото: Thinkstock06.02 15:15   MIGnews.com

Китай окажет Сирии гуманитарную помощь

Посол КНР в Дамаске Ци Цяньцзинь и глава государственного управления по международному сотрудничеству Сирии Имад Сабуни подписали два соглашения о предоставлении САР гуманитарной помощи.

Соглашения между сторонами были подписаны в воскресенье, 5 февраля. В рамках достигнутых договоренностей Пекин окажет Дамаску необходимую экономическую и техническую поддержку.

В свою очередь посол Китая выразил сочувствие в связи с военными действиями в Сирии, а также выразил надежду, что данное решение облегчит ситуацию на территории страны.

По сообщениям сирийских СМИ сумма соглашений составила $16 млн. Однако подробности соглашений не разглашаются.
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