05.02 21:55 MIGnews.com

СМИ узнали, что Трамп подарит королевской семье Британии

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Предстоящий визит президента США Дональда Трампа в Великобританию продолжают обсуждать в прессе . На этот раз СМИ решили узнать, что же американский лидер может подарить королевской семье.Издание The Sunday Times предполагает, что Трамп может подарить Елизавете II американский вариант куэйча – двуручного кубка, похожего на тот, который вручила американскому лидеру премьер-министр Британии Тереза Мэй во время визита в Вашингтон.Также 45-й президент США встретится не только с королевой, но и с принцем Уильямом и его супругой. Предполагается, что правнуки Елизаветы II получат в подарок седла ручной работы.