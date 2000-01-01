05.02 21:26 MIGnews.com

Асад продлил амнистию для сдавшихся боевиков

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Президент Сирии Башар Асад продлил действие закона об амнистии для сдавшихся боевиков. Действия закона продлено до 30 июня 2017 года. Об этом пишет агентство SANA.Это означает, что власти не будут предъявлять обвинения боевикам, согласившихся сложить оружие и освободить заложников.Напомним, что в прошлом месяце сирийский лидер сообщил, что правительство предлагает амнистию каждому боевику, который сдаст оружие.