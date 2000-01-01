Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 05.02 21:26   MIGnews.com

Асад продлил амнистию для сдавшихся боевиков

Президент Сирии Башар Асад продлил действие закона об амнистии для сдавшихся боевиков. Действия закона продлено до 30 июня 2017 года. Об этом пишет агентство SANA.

Это означает, что власти не будут предъявлять обвинения боевикам, согласившихся сложить оружие и освободить заложников.

Напомним, что в прошлом месяце сирийский лидер сообщил, что правительство предлагает амнистию каждому боевику, который сдаст оружие.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:56
Что Чак Норрис делает в Израиле?
19:48
Марин Ле Пен будет лишать террористов гражданства
19:09
Нетаниягу вылетел в Британию на встречу с Терезой Мэй
18:57
Китай: в spa-салоне живьем сгорели 18 человек  
18:26
Совершивший атаку в Лувре отказался давать показания
17:59
Филиппины: церковь обвинила Дутерте в терроре против нищих
17:25
Qatar Airways совершит самый длительный рейс в мире
16:55
Ирак: заморозка указа Трампа – шаг в правильном направлении
16:36
Через тернии к степени: Непросто быть израильским студентом
16:26
В Турции задержали 400 подозреваемых членов ISIS
15:55
Бельгия: компания ввела сотрудникам под кожу микрочипы
15:43
В израильских магазинах туна дорожает, но спрос не падает
15:11
Либерман передумал: Галей ЦАХАЛ останется в армии
14:36
Шели Яхимович хочет стать главой Гистадрута
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus