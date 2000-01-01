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YouTube 05.02 20:29   MIGnews.com

Иран: наши ракеты долетят до Тель-Авива за 7 минут

Высокопоставленный чиновник иранского правительства заявил, что Тегеран незамедлительно примет ответные меры против Израиля, если США нанесет военный удар по Ирану.

Член парламентской комиссии Ирана по вопросам национальной безопасности и внешней политики и бывший чиновник Корпуса стражей исламской революции Моджтабу Зонор также подчеркнул, что иранская ракета может долететь до Израиля всего за 7 минут.

Об этом пишет информационное агентство Fars.

Чиновник добавил, что Тегеран нанесет удар по израильскому прибережному городу и "сравняет с землей" американскую военную базу в Бахрейне, если "противник совершит ошибку".

"Всего понадобиться семь минут, чтобы иранская ракета нанесла удар по Тель-Авиву", - подчеркнул чиновник.

Об этом должностное лицо заявило в свете военных учений Корпуса стражей исламской революции, которые прошли в провинции Семнан на севере Ирана. На территории в 35 тысяч кв. километров иранцы провели испытания баллистических ракет и радиолокационных систем.

Тегеран провел новое испытание ракет в субботу, 4 февраля, в ответ на новые санкции США.

Днем ранее американский президент Дональд Трамп ввел санкции против 13 лиц и 12 компаний в связи с запуском баллистической ракеты Ираном.

В свою очередь советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн назвал действия Тегерана "дестабилизирующими" ситуацию на Ближнем Востоке и нарушающими положения резолюции Совбеза ООН.
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