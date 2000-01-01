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flickr 05.02 19:48   MIGnews.com

Марин Ле Пен будет лишать террористов гражданства

Кандидат в президенты Франции и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен дала слово, что будет лишать французского гражданства лиц с двойным гражданством, которые являются угрозой безопасности государства. Об этом она заявила в воскресенье, 5 февраля.

Представленная 4 февраля предвыборная программа Ле Пен содержит 144 пункта. Особое внимание кандидат в президенты обращает на борьбу с террором. Ле Пен обещает вести активную борьбу с террористическими организациями, с джихадистскими сетями. Она также пообещала усилить человеческие и технические ресурсы внешней и внутренней разведки.

Выступая в Лионе перед сторонниками и избирателями в честь запуска своей предвыборной кампании Марин Ле Пен заявила:

"В вопросе терроризма, мы будем искоренять его здесь и на внешних театрах военных действий. Иностранцы с меткой fiche S будут препровождены на границу. Лица с двойным гражданством, предоставляющие угрозу государственной безопасности будут лишены своего французского гражданства. Кроме этого, они будут возвращены в свои страны".
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