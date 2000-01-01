05.02 19:09 MIGnews.com

Нетаниягу вылетел в Британию на встречу с Терезой Мэй

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправился с официальным визитом в Великобританию. Биби встретится с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй и министром иностранных дел Борисом Джонсоном в понедельник, 6 февраля.Перед вылетом глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил журналистам:"Перед нами период, предоставляющий новые политические возможности и в то же время ставящий перед нами новые задачи. Новые возможности связаны с новой администрацией в Вашингтоне и с новым британским правительством. Я собираюсь обсудить с обеими сторонами укрепление как двухсторонних отношений между Израилем и каждой из стран, так и трёхсторонних отношений. Именно об этом я буду говорить на следующей неделе в Вашингтоне, а завтра в Лондоне.Новые задачи встают перед нами в связи с тем, что в Иране тоже отлично понимают то, что я вам только что сказал. Они ведут себя необычайно агрессивно и проявляют неслыханную наглость, пытаясь таким образом проверить границы дозволенного.Я считаю, что самое важное сейчас, чтобы такие страны как США, в качестве лидера, а также Израиль и Великобритания, выступили бы единым фронтом против иранской агрессии и чётко показали, где проходит граница. Это будет первой темой из множества других тем, которые я собираюсь обсудить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и, разумеется, с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.Я все время слышу сфальсифицированные ультиматумы по поводу Закона об урегулировании. Меня это не волнует. Есть люди, которые занимаются передачей ложной информации в СМИ и социальные сети, из которой можно понять, что я занят только этим, управляя государством. Когда я управляю государством, я думаю о наших общих национальных интересах. И в своих действиях руководствуюсь исключительно этими интересами. Если у меня будет, что вам сказать, вы сразу же об этом узнаете".