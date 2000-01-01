06.02 06:19 MIGnews.com

Экс-премьер Италии: РФ нужно вернуть в “большую восьмерку”

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Бывший глава Еврокомиссии и экс-премьер Италии Романо Проди считает, что стране необходимо возвращение России в "большую восьмерку", сообщает газета Messaggero, опубликовавшая статью Проди на эту тему.“Думаю, задача Италии как страны-председателя “семерки” состоит в том, чтобы сделать все возможное для постепенного возвращения России к работе в формате G8. Основная причина для восстановления отношений с Россией состоит в необходимости занять позицию раньше, чем это сделает американский президент”, – предостерег политик.Он предложил пригласить Москву на саммит “большой семерки” в мае, отметив, что эта задача кажется ему все более выполнимой, учитывая “неожиданные и почти невероятные” шаги Дональда Трампа по налаживанию отношений с Владимиром Путиным.Проди также отметил, что изоляция России, в том числе санкции, очень слабо помогла урегулировать кризис в Донбассе. Также он подчеркнул существенный вклад РФ в борьбу с терроризмом в Европе и на Ближнем Востоке.По его словам, прежде всего, необходимо понять, примет ли Путин приглашение на саммит G7 без обязательств отменить антироссийские санкции.В январе Проди призывал Европу немедленно снять ограничения в отношении России, не дожидаясь, пока это сделает Трамп.Форум экономически развитых держав с 1998 года являлся «большой восьмеркой», однако в 2014 году из-за событий в Крыму участники клуба решили не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались в Брюсселе без России.Москва не раз заявляла, что не видит необходимости возвращаться к исчерпавшему себя формату G8 и что сейчас для РФ приоритетным является участие в “двадцатке”.