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YouTube 05.02 17:59   MIGnews.com

Филиппины: церковь обвинила Дутерте в терроре против нищих

Католическая церковь Филиппин осудила антинаркотическую кампанию начатую президентом страны Родриго Дутерте. В церкви филиппинского лидера обвинили в терроре против бедных. В особенности церковь обеспокоена безразличием властей по отношению к убийствам.

В рамках борьбы Дутерте с наркобаронами и наркоманами были убиты несколько тысяч человек. В свою очередь правозащитники и родственники погибших заявили, что жертвами правоохранительных органов чаще становились беззащитные жители.

Заявление церкви было зачитано во время воскресных проповедей во всех приходах страны.

Отметим, что на прошлой неделе Дутерте приостановил антинаркотическую кампанию из-за, как он вразился, коррупции в рядах полиции. Теперь президент переключился на борьбу с коррупцией.

"Вы, полицейские, самые коррумпированные. Вы коррумпированы до самого основания. Это ваша система", - подчеркнул филиппинский лидер.
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