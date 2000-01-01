05.02 16:55 MIGnews.com

Ирак: заморозка указа Трампа – шаг в правильном направлении

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Власти Ирака поприветствовали решение американского суда Сиэтла, фактически отменившего так называемый “запрет на мусульман”, который был введен президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил представитель иракского правительства в воскресенье, 5 февраля."Это шаг в правильном направлении, который позволит разрешить проблемы, возникшие в связи с принятым миграционным указом Трампа", - цитирует Reuters слова пресс-секретарь федерального правительства Саад аль-Хадитхи.Ранее суд отклонил апелляцию Министерства юстиции на решение федерального суда Сиэтла. Департамент федерального правительства подал апелляцию в субботу поздно вечером, 4 февраля.Напомним, что в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд на территорию страны граждан 7 мусульманских стран, в том числе иракцам.