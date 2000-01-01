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Ирак: заморозка указа Трампа – шаг в правильном направлении | Фото: Thinkstock05.02 16:55   MIGnews.com

Ирак: заморозка указа Трампа – шаг в правильном направлении

Власти Ирака поприветствовали решение американского суда Сиэтла, фактически отменившего так называемый “запрет на мусульман”, который был введен президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил представитель иракского правительства в воскресенье, 5 февраля.

"Это шаг в правильном направлении, который позволит разрешить проблемы, возникшие в связи с принятым миграционным указом Трампа", - цитирует Reuters слова пресс-секретарь федерального правительства Саад аль-Хадитхи.

Ранее суд отклонил апелляцию Министерства юстиции на решение федерального суда Сиэтла. Департамент федерального правительства подал апелляцию в субботу поздно вечером, 4 февраля.

Напомним, что в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд на территорию страны граждан 7 мусульманских стран, в том числе иракцам.
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