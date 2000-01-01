Ирак: заморозка указа Трампа – шаг в правильном направлении
Власти Ирака поприветствовали решение американского суда Сиэтла, фактически отменившего так называемый “запрет на мусульман”, который был введен президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил представитель иракского правительства в воскресенье, 5 февраля.
"Это шаг в правильном направлении, который позволит разрешить проблемы, возникшие в связи с принятым миграционным указом Трампа", - цитирует Reuters слова пресс-секретарь федерального правительства Саад аль-Хадитхи.
Ранее суд отклонил апелляцию Министерства юстиции на решение федерального суда Сиэтла. Департамент федерального правительства подал апелляцию в субботу поздно вечером, 4 февраля.
Напомним, что в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд на территорию страны граждан 7 мусульманских стран, в том числе иракцам.