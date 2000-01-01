05.02 14:36 MIGnews.com

Шели Яхимович хочет стать главой Гистадрута

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Депутат Кнессета от блока Сионистский Лагерь Шели Яхимович известила о том, что примет участие в выборах на пост главы Гистадрута.Яхимович придется конкурировать с нынешним главой могущественного израильского профсоюзного объединения - Ави Ниссенкорном.Яхимович приняла решение после того, как достигла соответствующей договоренности с главой комитета Кнессета по экономики, Эйтаном Кабелем.Яхимович написала в facebook: “Я думаю, что вместе мы превратим Гистадрут в мощную, энергетическую организацию по защите основных прав на достойную жизнь каждого члена общества”.