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Шели Яхимович хочет стать главой Гистадрута 05.02 14:36   MIGnews.com

Шели Яхимович хочет стать главой Гистадрута

Депутат Кнессета от блока Сионистский Лагерь Шели Яхимович известила о том, что примет участие в выборах на пост главы Гистадрута.

Яхимович придется конкурировать с нынешним главой могущественного израильского профсоюзного объединения - Ави Ниссенкорном.

Яхимович приняла решение после того, как достигла соответствующей договоренности с главой комитета Кнессета по экономики, Эйтаном Кабелем.

Яхимович написала в facebook: “Я думаю, что вместе мы превратим Гистадрут в мощную, энергетическую организацию по защите основных прав на достойную жизнь каждого члена общества”.
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