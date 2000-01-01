05.02 15:11 MIGnews.com

Либерман передумал: Галей ЦАХАЛ останется в армии

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По сообщению 10-го канала израильского ТВ, министр обороны Израиля Авигдор Либерман принял решение о том, что радиостанция Галей ЦАХАЛ не будет передана министерству обороны останется в подчинении армии.Две недели назад Либерман объявил о том, что радиостанция передается министерству обороны. решение было принято по просьбе начальника Генштаба ЦАХАЛа генерала Гади Айзенкота.Либерман изменил свое мнение после консультаций с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитотом и и генеральным директором министерства обороны генералом Уди Адамом.По версии министерства обороны, передача радиостанции отменена в связи с возможными юридическими трудностями.