Либерман передумал: Галей ЦАХАЛ останется в армии

По сообщению 10-го канала израильского ТВ, министр обороны Израиля Авигдор Либерман принял решение о том, что радиостанция Галей ЦАХАЛ не будет передана министерству обороны останется в подчинении армии.
Две недели назад Либерман объявил о том, что радиостанция передается министерству обороны. решение было принято по просьбе начальника Генштаба ЦАХАЛа генерала Гади Айзенкота.
Либерман изменил свое мнение после консультаций с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитотом и и генеральным директором министерства обороны генералом Уди Адамом.
По версии министерства обороны, передача радиостанции отменена в связи с возможными юридическими трудностями.