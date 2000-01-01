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БАГАЦ отложил эвакуацию в Офра на 30 дней | Фото: AFP05.02 14:02   MIGnews.com

БАГАЦ отложил эвакуацию в Офра на 30 дней

БАГАЦ отверг петицию жителей поселения Офра с просьбой отложить эвакуацию и снос девяти домов в поселении.

Председатель БАГАЦ Мириам Наор постановила, что жителям дается еще 30 дней - д 5 марта для того, чтобы подготовиться к эвакуации.

Наор, вынося приговор сказала: “Мы надеемся, что когда настанет время эвакуации, все пройдет мирно, как и было обещано. Ни у кого нет права применять насилие против властей или против других людей”.
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