05.02 14:02 MIGnews.com

БАГАЦ отложил эвакуацию в Офра на 30 дней

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БАГАЦ отверг петицию жителей поселения Офра с просьбой отложить эвакуацию и снос девяти домов в поселении.Председатель БАГАЦ Мириам Наор постановила, что жителям дается еще 30 дней - д 5 марта для того, чтобы подготовиться к эвакуации.Наор, вынося приговор сказала: “Мы надеемся, что когда настанет время эвакуации, все пройдет мирно, как и было обещано. Ни у кого нет права применять насилие против властей или против других людей”.