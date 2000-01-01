05.02 22:14 MIGnews.com

Израиль: "Ночные автобусы" бьют рекорды

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"Ночные автобусы" бьют рекорды: число пользователей превысило 1 миллион в 2016 годуПроекту "ночные автобусы" исполняется 10 лет. Согласно данным Всеизраильского Управления общественного транспорта при Минтрансе, в 2016 году зарегистрирован 20% рост числа пользователей (1 миллион 93 тысячи пассажиров) по сравнению с 2015 годом (886 тысяч пассажиров) .Как заявил министр транспорта и разведки Исраэль Кац, "Ночные автобусы произвели настоящую революцию в культуре времяпровождения и проезда на общественном транспорте. Поездки на ночных автобусах входят в привычку: молодежь, которая пользовалась ночными маршрутами 10 лет назад, продолжает пользоваться ими и сегодня, и будет делать это и в будущем. Мы с вами говорим о целом поколении, которое уже поняло, что передвижение с помощью общественного транспорта - правильный выбор".Напомним, что ночные автобусные маршруты работают в конце недели, а также во время летних каникул с 24:00 и до 4:00 утра, и ежегодно перевозят сотни тысяч молодых людей, студентов, военнослужащих и рабочих в ночные часы. При этом стоимость билета - обычная цена за проезд в общественном транспорте в дневное время суток. На сегодняшний день существует около 80-ти ночных автобусных маршрутов, которые проезжают через почти 100 населенных пунктов, развозя пассажиров к центрам развлечений и обратно.Согласно опросу, проведенному среди молодежи (возраст - 14-30 лет), около 30% опрошенных добираются до мест развлечений на ночных автобусах. Они считают эти маршруты практичными и наиболее часто используемыми. В Минтрансе такой рост числа пассажиров объясняют расширением проекта на дополнительные населенные пункты, а также введение дополнительных рейсов ночных автобусов.Напомним, что пилотный проект стартовал в Иерусалиме в 2007 году, включал всего 5 маршрутов, и стал подобием лондонских ночных автобусов NIGHT BUSES. Будучи признанным успешным, проект был расширен на Хайфу и окрестности, а позже и на Гуш-Дан и другие части станы.Дабы проверить эффективность проекта, Управление общественного транспорта ежегодно проводит опросы общественного мнения. Благодаря опросам, продлена работа некоторых ночных маршрутов на более поздние часы."Цифры говорят о том, что это проект оправдывает себя, спасая человеческие жизни, уменьшая число ДТП в тех населенных пунктах, где работают ночные автобусы. Кроме воздействия на дорожную безопасность, проект влияет на снижение дороговизны жизни. Мы продолжим расширять этот проект с тем, чтобы каждый, кто планирует вечер развлечений в конце недели и во время школьных каникул, смог воспользоваться безопасной, доступной и дешевой транспортной альтернативой", - заявил министр транспорта и разведки Исраэль Кац.