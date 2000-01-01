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Нетаниягу: мы стоим на пороге больших перемен 05.02 13:12   MIGnews.com

Нетаниягу: мы стоим на пороге больших перемен

Заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на заседании правительства

Открывая сегодняшнее заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:

"Мы находимся на пороге значимого для государства Израиль политического периода. Во второй половине дня я вылетаю в Великобританию, чтобы встретиться с премьер-министром Терезой Мэй и министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Я обсужу с ними укрепление политических, экономических и технологических связей между нашими государствами, расширение сотрудничества в области кибертехнологий, а также вопросы безопасности.

Я собираюсь сделать акцент на необходимости солидаризации против вопиющей агрессии Ирана, поднимающей голову в последнее время. Всегда нужно выступать единым фронтом, но особенно в свете неповиновения Ирана международному порядку.

В свете трудностей, с которыми столкнулись жители Иерусалима на прошлой неделе, я побеседовал по телефону с мэром Ниром Баркатом с ведения министра финансов и министра по делам Иерусалима. Я попросил мэра прекратить забастовку и приехать сюда, чтобы у нас была возможность обстоятельно обсудить пути решения бюджетной проблемы Иерусалима при поддержке различных министерств. Иерусалим дорог всем нам, и мы постараемся найти творческое и ответственное решение, которое будет способствовать дальнейшему развитию города".
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