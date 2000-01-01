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После атак Трампа, Lockheed Martin резко снизил цены на F-35 05.02 13:09   MIGnews.com

После атак Трампа, Lockheed Martin резко снизил цены на F-35

Американский оборонный гигант Lockheed Martin согласился поставить армии 90 новейших истребителей бомбардировщиков за 8,5 миллиардов долларов - на 728 миллионов долларов дешевле, чем предусматривалось первоначальным контрактом.

Генеральный директор Мэрлин Хьюсон подчеркнул “личное участие” президента Дональда Трампа, разразившегося серией критических твитов, в процессе снижения цены.

Всего Пентагон намерен приобрести три модификации F-35 - 2443 самолета за 400 миллиардов долларов.

Трамп поклялся сократить цену этой программы. В настоящий момент цена каждого самолета снижена на 7 миллионов долларов.

Трамп также рассмотрит возможность замены самой дорогой модификации F-35С для американского флота на значительно более дешевый самолет F/A-18.
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