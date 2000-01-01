05.02 11:50 MIGnews.com

Попытка восстановить "запрет на мусульман" провалилась

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Апелляционный суд отверг апелляцию министерства юстиции США на решение судьи в Сиэтле, согласно которому действие указа президента Трампа, известного как “запрет на мусульман” временно приостанавливалось.В решении апелляционного суда говорится: “Требование истца об оставлении в силе указа отвергнуто”.Адвокаты министерства юстиции пытались доказать, что решение судьи в Сиэтле противоречит принципу разделения властей и наносит ущерб президенту - ”выбранному нацией представителю, эксклюзивно ответственного за принятие решений в сфере иммиграции и внешней политики”.Юристы также указали, что ограничение доступа в США из семи мусульманских стран не является попыткой дискриминации на основании вероисповедания, но на основании страны происхождения. Они также подчеркнули, что все семь перечисленных в указе мусульманских стран считались предыдущими администрациями спонсорами терроризма.