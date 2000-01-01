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05.02 10:31   MIGnews.com

Стала известна причина смерти солдата-репатрианта на Голанах

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о результатах расследования фатальной аварии на базе бригады Голани эль-Фуран две с половиной недели назад.

В результате аварии погиб солдат-репатриант Вячеслав Гаргай.

Гаргай занимался ремонтом бронетранспортера Намер, застрявшего в поле накануне учений.

Команда ремонтников, в которой работал Гаргай считается опытной, работавшей без инцидентов.

По данным Галей ЦАХАЛ, в ходе замены цепи на бронетранспортере применялся набор инструментов и техника обслуживания, которыми не пользуются уже несколько лет.

В настоящий момент военная полиция выясняет, кто несет ответственность за то, что директива о том, что такими приемами и инструментами более не пользуются. не была доведена до подразделения Гаргая.
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