05.02 10:31 MIGnews.com

Стала известна причина смерти солдата-репатрианта на Голанах

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Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о результатах расследования фатальной аварии на базе бригады Голани эль-Фуран две с половиной недели назад.В результате аварии погиб солдат-репатриант Вячеслав Гаргай.Гаргай занимался ремонтом бронетранспортера Намер, застрявшего в поле накануне учений.Команда ремонтников, в которой работал Гаргай считается опытной, работавшей без инцидентов.По данным Галей ЦАХАЛ, в ходе замены цепи на бронетранспортере применялся набор инструментов и техника обслуживания, которыми не пользуются уже несколько лет.В настоящий момент военная полиция выясняет, кто несет ответственность за то, что директива о том, что такими приемами и инструментами более не пользуются. не была доведена до подразделения Гаргая.