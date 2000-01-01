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Австрия не хочет принимать беженцев | Фото:05.01 11:36   MIGnews.com

Австрия не хочет принимать беженцев

Австрия якобы является слишком "маленькой страной", чтобы принимать беженцев.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Bild, добавив, что его страна и так уже много сделала для мигрантов..

Речь о детях — беженцах с острова Лесбос, которых австрийцы наотрез отказываются принимать, несмотря на кризисную ситуацию на острове.

"Наша страна получила более 150 тысяч прошений о получении убежища, на мой взгляд – слишком много для маленькой Австрии, — заявил Курц.

Несмотря на это, Австрия продолжает работу с мигрантами, пытается вывезти тех, кто не получил убежища в стране, разместить тех, кому его дали. И эта задача займет еще "несколько десятилетий".


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