05.01 09:36 MIGnews.com

Юридический советник Кнессета объявит решение по Нетаниягу

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Сегодня, 5 января, юридический советник Кнессета Эяль Инон должен объявить свое решение о том, должен ли Кнессет обсуждать вопрос о предоставлении Биньямину Нетаниягу парламентского иммунитета.Соответствующий запрос был подан Инону главой фракции Кахоль Лаван Ави Ниссенкорном.Кахоль Лаван давит на спикера Кнессета Юли Эдельштейна с тем. чтобы тот поставил вопрос на обсуждение. Эдельштейн и Ликуд вопрос обсуждать отказываются. настаивая на том, что речь идет о прерогативе следующего Кнессета.Кахоль Лаван также намекают на то, что в случае, если Эдельштейн наложит свое вето на на обсуждение вопроса, то они будут пытаться собрать подписи 61 депутата с тем, чтобы принудить его к этому.