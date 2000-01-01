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Саудияи ОАЭ призвали к деэскалации напряженности | Фото:05.01 18:12   MIGnews.com

Саудия и ОАЭ призвали к деэскалации напряженности

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты призывают к деэскалации напряженности в регионе после ликвидации командующего бригад "Аль-Кудс", генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани.

Такой шаг необходим, чтобы предотвратить дальнейшие военные столкновения на Ближнем Востоке, уверены дипломаты, сообщает The Arab Weekly.

Так, государственное саудовское информагентство SPA со ссылкой на собственные источники сообщает, что Саудовская Аравия следила за событиями в Ираке, которые стали результатом эскалации напряженности и террористических актов, о последствиях которых Эр-Рияд предупреждал неоднократно.

Источник признал угрозы, с которыми придется теперь столкнуться в регионе, но призвал к сдержанности, чтобы предотвратить «необратимые последствия».

Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман бин Абдель Азиз в разговоре с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео обсудил вопрос снижения напряженности и действий, которые можно предпринять для поддержания мира и стабильности на Ближнем Востоке в этот период.

В свою очередь министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш призвал к мудрости и умеренности, вместо конфронтации и эскалации.

"Это был огромный удар не только по революционной гвардии и Ирану, но и их доверенным лицам", - заявил заместитель министра информации Йемена Наджиб Галлаб.


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