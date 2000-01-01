Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Израиль атаковал базы Хашд аш-Шааби По сообщениям в арабских социальных сетях, ВВС Израиля минувшей ночью нанесли удары по базам про-иранской милиции Хашд аш-Шааби в Сувайах и Хири, близ пограничного перехода Букамаль на границе Сирии и Ирака.
Тель-Авив. Подробности трагедии на улице Надав Соседи утверждают, что много раз жаловались в мэрию на забитые стоки - но ничего сделано не было. Соседи также говорят, что спасательные службы долго не отвечали на их звонки и прибыли с большим опозданием.
США: Иран готовится ударить баллистическими ракетами Разведка Соединенных Штатов Америки заметила признаки повышенной готовности к запуску Ираном баллистических ракет малой и средней дальности после ликвидации главаря бригад "Аль-Кудс" генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Солеймани.