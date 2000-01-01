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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:06.01 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Израиль атаковал базы Хашд аш-Шааби По сообщениям в арабских социальных сетях, ВВС Израиля минувшей ночью нанесли удары по базам про-иранской милиции Хашд аш-Шааби в Сувайах и Хири, близ пограничного перехода Букамаль на границе Сирии и Ирака.

Тель-Авив. Подробности трагедии на улице Надав Соседи утверждают, что много раз жаловались в мэрию на забитые стоки - но ничего сделано не было. Соседи также говорят, что спасательные службы долго не отвечали на их звонки и прибыли с большим опозданием.

65 депутатов требуют обсудить иммунитет Нетаниягу Глава комитета Кнессета по регламенту Ави Ниссенкорн представит спикеру Кнессета Юли Эдельштейну письмо с требованием 65 депутатов рассмотреть вопрос о неприкосновенности Биньямина Нетаниягу.

США: Иран готовится ударить баллистическими ракетами Разведка Соединенных Штатов Америки заметила признаки повышенной готовности к запуску Ираном баллистических ракет малой и средней дальности после ликвидации главаря бригад "Аль-Кудс" генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Солеймани.

Иран: больше не будет ограничений по ядерной сделке Иранские СМИ сообщили, что Тегеран больше не будет соблюдать какие-либо ограничения по ядерной сделке 2015 года.


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