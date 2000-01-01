06.01 06:44 MIGnews.com

Джонсон: Сулеймани представлял угрозу нашим интересам

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Касем Сулеймани представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.Такое заявление сделал по итогам телефонных переговоров с президентами Франции Эмманюэлем Макроном, президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Касем Сулеймани представлял угрозу всем нашим интересам, и мы не будем скорбеть по поводу его смерти", – заявил Джонсон.По его словам, Сулеймани играл ключевую роль в действиях, которые привели к гибели тысяч мирных граждан и военных западных стран."Я буду говорить с остальными лидерами и нашими иракскими друзьями, чтобы обеспечить мир и стабильность", — подчеркнул он.