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Джонсон: Сулеймани представлял угрозу нашим интересам | Фото: AFP06.01 06:44   MIGnews.com

Джонсон: Сулеймани представлял угрозу нашим интересам

Касем Сулеймани представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.

Такое заявление сделал по итогам телефонных переговоров с президентами Франции Эмманюэлем Макроном, президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Касем Сулеймани представлял угрозу всем нашим интересам, и мы не будем скорбеть по поводу его смерти", – заявил Джонсон.

По его словам, Сулеймани играл ключевую роль в действиях, которые привели к гибели тысяч мирных граждан и военных западных стран.

"Я буду говорить с остальными лидерами и нашими иракскими друзьями, чтобы обеспечить мир и стабильность", — подчеркнул он.


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