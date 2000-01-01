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США и коалиция приостановили операцию в Ираке | Фото:06.01 04:00   MIGnews.com

США и коалиция приостановили операцию в Ираке

Коалиция во главе с США приостановила операцию "Непоколебимая решимость" в Ираке.

Об этом сообщила пресс-служба штаба операции в воскресенье, 5 января.

Уточняется, что главным приоритетом для них является защита персонала коалиции, а регулярные обстрелы военных баз членами "Катаиб Хизбалла" привели к гибели американских граждан и иракских полицейских.

"Это ограничило нашу способность проводить тренинги с партнерами и поддерживать их операции против "Исламского государства", и поэтому мы приостановили эту деятельность при условии постоянного пересмотра", – сказано в сообщении.


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