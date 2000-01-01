05.01 22:02 MIGnews.com

Иран: больше не будет ограничений по ядерной сделке

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Иран больше не будет соблюдать какие-либо ограничения по ядерной сделке 2015 года.Такая информация была озвучена на иранском государственном телевидении вечером, 5 января, передает The Times of Israel.Заявление было сделано после того, как один из чиновников объявил, что рассмотрит вопрос о принятии еще более жестких мер в связи с ликвидацией главаря бригад "Аль-Кудс", генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймании. Власти пока не уточнили, что именно имелось в виду.Тем временем, в сообщении также указывается, что Тегеран "остается открытым для переговоров с европейскими партнерами" и не отступает от "данных обещаний, что не будет стремиться к созданию ядерного оружия".