Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Иран: больше не будет ограничений по ядерной сделке | Фото: AFP05.01 22:02   MIGnews.com

Иран: больше не будет ограничений по ядерной сделке

Иран больше не будет соблюдать какие-либо ограничения по ядерной сделке 2015 года.

Такая информация была озвучена на иранском государственном телевидении вечером, 5 января, передает The Times of Israel.

Заявление было сделано после того, как один из чиновников объявил, что рассмотрит вопрос о принятии еще более жестких мер в связи с ликвидацией главаря бригад "Аль-Кудс", генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймании. Власти пока не уточнили, что именно имелось в виду.

Тем временем, в сообщении также указывается, что Тегеран "остается открытым для переговоров с европейскими партнерами" и не отступает от "данных обещаний, что не будет стремиться к созданию ядерного оружия".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:32
ИИ научат бороться с психическими расстройствами
21:47
Экс-командующий КСИР: следующая цель – Тель-Авив и Хайфа
21:31
Нетаниягу похвастался успехами израильской экономики
21:10
Аналитик: Иран будет партизанить против США
20:55
Дороги на севере Израиля перекрыты
20:30
Диетологи рассказали о продуктах-"батарейках"
20:00
Нетаниягу созывает экстренное совещание из-за таксистов
19:09
Насралла: Трамп хочет доминировать над Ираном
18:48
Медики подсказали, как избежать диабета
18:30
Насралла призвал боевиков атаковать военных США
18:12
Саудия и ОАЭ призвали к деэскалации напряженности
17:59
Иракский парламент поддержал вывод войск США
17:36
Насралла: смерть Сулеймани – новая эра для Ближнего Востока
17:00
ПА отрицает связь НПО с террористическими группами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus