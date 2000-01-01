05.01 21:47 MIGnews.com

Экс-командующий КСИР: следующая цель – Тель-Авив и Хайфа

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Бывший командующий корпусом стражей исламской революции Ирана, генерал Мохсен Резаи заявил, что Тель-Авив и Хайфа могут стать целью мести за Касема Сулеймани.Такое заявление он сделал в воскресенье, 5 января, передает The Times of Israel.Резаи выступил с соответствующим комментарием в Тегеране на церемонии в честь Сулеймани.Что примечательно, ранее он утверждал, что Израиль "слил" информацию о местонахождении ныне ликвидированного командующего КСИР.