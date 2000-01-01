05.01 21:10 MIGnews.com

Аналитик: Иран будет партизанить против США

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Иран планирует кампанию нападений на американские силы на Ближнем Востоке.Такое мнение выразил обозреватель по арабским вопросам 12-го канала ИТВ Эхуд Яари.По его словам, партизанские атаки Ирана на американские силы на всем Ближнем Востоке сделают присутствие Штатов в регионе несостоятельным.Ключевым сигналом, который свидетельствует о новой стратегии, стало выступление главы "Хизбаллы" Хасана Насраллы в Бейруте, который призвал шиитских боевиков нападать на американские военные базы.