05.01 17:59 MIGnews.com

Иракский парламент поддержал вывод войск США

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В воскресенье, 5 января, парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством" и вывод войск США.Об этом сообщает "Аль-Арабия".Ранее с таким предложением выступил и. о. премьер-министра Адиль Абдул Махди, который утверждал, что это поможет переформатировать отношения с США и другими государствами, а также поддерживать дружественные отношения на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.Так, иракские законодатели проголосовали за резолюцию, которая призывает к прекращению иностранного военного присутствия в стране. Основная цель – американцев вывести около пяти тысяч военнослужащих, находящихся в разных частях Ирака.Голосование состоялось на экстренном заседании через два дня после ликвидации Касема Сулеймани, что резко усилило напряженность в регионе. Резолюция была поддержана большинством членов парламента.