05.01 18:30 MIGnews.com

Насралла призвал боевиков атаковать военных США

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Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла призвал проиранских шиитских боевиков атаковать военных США.Об этом он сказал в Бейруте, комментируя ликвидацию Касема Сулеймани, передает The Times of Israel."Иран не будет просить вас что-либо делать – действовать или не действовать. Но силы "оси сопротивления" должны решить, как поступить со смертью Сулеймани. Таким образом, если какая-либо группа отомстит за его смерть, то это их решение, и Иран не стоит за этим", – сказал он в своей бесконечной речи.По словам Насраллы, все проиранские силы "должны идти навстречу справедливому наказанию"."Обувь Сулеймани стоит дороже, чем голова Трампа, потому я не могу сказать, что это тот человек, на которого мы можем ориентироваться", – добавил он.Насралла подчеркнул, что "справедливое наказание" распространяется на "американское военное присутствие, военные базы, корабли, каждого офицера и солдата США"."Именно американские военные убили Сулеймани, и они заплатят цену", – резюмировал лидер "Хизбаллы".