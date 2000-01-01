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Насралла призвал боевиков атаковать военных США | Фото:05.01 18:30   MIGnews.com

Насралла призвал боевиков атаковать военных США

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла призвал проиранских шиитских боевиков атаковать военных США.

Об этом он сказал в Бейруте, комментируя ликвидацию Касема Сулеймани, передает The Times of Israel.

"Иран не будет просить вас что-либо делать – действовать или не действовать. Но силы "оси сопротивления" должны решить, как поступить со смертью Сулеймани. Таким образом, если какая-либо группа отомстит за его смерть, то это их решение, и Иран не стоит за этим", – сказал он в своей бесконечной речи.

По словам Насраллы, все проиранские силы "должны идти навстречу справедливому наказанию".

"Обувь Сулеймани стоит дороже, чем голова Трампа, потому я не могу сказать, что это тот человек, на которого мы можем ориентироваться", – добавил он.

Насралла подчеркнул, что "справедливое наказание" распространяется на "американское военное присутствие, военные базы, корабли, каждого офицера и солдата США".

"Именно американские военные убили Сулеймани, и они заплатят цену", – резюмировал лидер "Хизбаллы".


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