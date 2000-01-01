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`Объявить Тель-Авив зоной бедствия` 05.01 16:29   MIGnews.com

"Объявить Тель-Авив зоной бедствия"

Глава партии Мерец Ницан Горовиц направил письмо в министерство финансов и финансовый комитет Кнессета.

Горовиц требует объявить районы, пострадавшие от затоплений 4 января “зоной бедствия”.

В письме Горовица говорится: “Жители , пострадавшие от наводнений вынуждены разбираться с тем тяжелым ущербом, который оно причинило. Кроме душевных мук, финансовое бремя - невыносимо, и те, у кого нет частной страховки попросту не получают компенсациям. Мы не можем их бросить на произвол судьбы. Государство обязано объявить затопленные районы зоной бедствия. Без подобного объявления жители не смогут получить компенсации от государства”.


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