05.01 17:36 MIGnews.com

Насралла: смерть Сулеймани – новая эра для Ближнего Востока

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В воскресенье, 5 января, лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил, будто убийство Касема Сулеймани стало стартом "новой эры" на Ближнем Востоке.Такое заявление он сделал во время своего выступления в Бейруте, передает The Times of Israel."Пятница (день, когда был убит Сулеймани, - ред.) знаменует собой дату, разделяющую две фазы: это начало новой фазы и новой истории не только для Ирана или Ирака, но и для всего региона", – отметил он.По словам Насраллы, его сторона не может проиграть, поскольку воспринимает смерть как еще один "вид победы"."Мы не побеждены. Даже когда мы мученически погибаем, мы торжествуем. А Трамп не уважает международное право", – добавил он.