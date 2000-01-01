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Насралла: Трамп хочет доминировать над Ираном | Фото:05.01 19:09   MIGnews.com

Насралла: Трамп хочет доминировать над Ираном

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил, будто ликвидация Касема Сулеймани связана с предстоящими выборами в США.

С таким заявлением он выступил в прямом эфире из Бейрута, передает The Times of Israel.

По словам Насраллы, американский лидер Дональд Трамп просто провернул "предвыборный трюк". В очередной раз, лидер "Хизбаллы" назвал ликвидацию Сулеймани "преступлением".

Он также добавил, что генерал КСИР умер такой смертью, какой и хотел – как мученик. "Трамп хочет доминировать над Ираном", – констатировал он.


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