Дочь Сулеймани пригрозила местью Штатам

Дочь ликвидированного генерала КСИР Касема Сулеймани пригрозила Соединенным Штатам местью.
По ее словам, кровь отца не пролита безнаказанно, передает ливанскому телеканалу "Аль-Манар".
Зейнаб Сулеймани утверждает, что "грязный" и "трусливый" президент США Дональд Трамп не сможет уничтожить достижения убитого иранского лидера. И вообще, он должен был ликвидировать врага не издалека, а "стоя с ним лицом к лицу".
По словам дочери убитого генерала, лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла отомстит за смерть отца.