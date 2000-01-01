Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Дочь Сулеймани пригрозила США местью | Фото:05.01 16:05   MIGnews.com

Дочь Сулеймани пригрозила местью Штатам

Дочь ликвидированного генерала КСИР Касема Сулеймани пригрозила Соединенным Штатам местью.

По ее словам, кровь отца не пролита безнаказанно, передает ливанскому телеканалу "Аль-Манар".

Зейнаб Сулеймани утверждает, что "грязный" и "трусливый" президент США Дональд Трамп не сможет уничтожить достижения убитого иранского лидера. И вообще, он должен был ликвидировать врага не издалека, а "стоя с ним лицом к лицу".

По словам дочери убитого генерала, лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла отомстит за смерть отца.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:42
Предпринята попытка "автомобильного теракта" в Самарии
16:29
"Объявить Тель-Авив зоной бедствия"
16:27
Нетаниягу: мы меняем статус Израиля
15:51
"Кахоль Лаван" Эдельштейну: ты не агент Нетаниягу
15:30
52 удара "очень быстро и очень сильно"
14:44
США объявят проиранскую иракскую милицию террористами
14:37
Хульдаи: мы сделали все, что возможно
14:09
Ущерб от шторма: "такого мы еще не видели"
14:05
Террористы атаковали военную базу США в Кении  
13:40
Видео: самолет на ходу лишился колеса
13:35
Взрыв на шоссе №6 - криминальная ликвидация
13:16
Нетаниягу: я шокирован гибелью людей в лифте  
12:40
65 депутатов требуют обсудить иммунитет Нетаниягу
12:33
На шоссе №6 взорвалась машина, погиб мужчина, ранены дети
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus