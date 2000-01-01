05.01 16:05 MIGnews.com

Дочь Сулеймани пригрозила местью Штатам

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Дочь ликвидированного генерала КСИР Касема Сулеймани пригрозила Соединенным Штатам местью.По ее словам, кровь отца не пролита безнаказанно, передает ливанскому телеканалу "Аль-Манар".Зейнаб Сулеймани утверждает, что "грязный" и "трусливый" президент США Дональд Трамп не сможет уничтожить достижения убитого иранского лидера. И вообще, он должен был ликвидировать врага не издалека, а "стоя с ним лицом к лицу".По словам дочери убитого генерала, лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла отомстит за смерть отца.