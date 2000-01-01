05.01 12:01 MIGnews.com

"Хульдаи должен вспомнить о том, что он обязан сделать"

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Министр науки и технологии Офир Акунис подверг резкой критике мэра Тель-Авива Рона Хульдаи.Акунис заявил: “То, что произошло в Тель-Авиве - ужасная трагедия, ставшая результатом предсказанных провалов, каждый из которых можно было предотвратить. Персона, являющаяся главой города и всегда проповедующая мораль и систематический атакующая правительство, без того, чтобы вспомнить свои собственные управленческие и муниципальные обязанности, должна хорошенько задуматься о том, как предотвратить подобные несчастия в будущем”.