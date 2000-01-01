Депутату Гатасу предъявят обвинение

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил предъявить депутату Кнессета от Объединенного Арабского Списка Баселю Гатасу обвинительное заключение.
В прошлом месяце Гатас отказался от депутатского иммунитета.
Гатаса подозревают в заговоре с целью совершения преступления, предоставлении ресурсов террористической организации, и нескольких других преступлениях - после того, как он пронес сотовые телефоны и закодированные сообщения двум палестинским террористам, отбывающим наказание в тюрьме Кециот.